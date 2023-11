Paulina Sykut jest uwielbiana przez miliony widzów. Wśród nich nie brakuje mężczyzn, którzy wysyłają do niej listy i prywatne wiadomości na Instagramie. Czy mąż gwiazdy, Piotr, ma powody do zazdrości? A może cieszy się, że prezenterka ma aż tylu fanów? Zobaczcie, co gospodyni "Tańca z Gwiazdami" zdradziła nam w wywiadzie!

