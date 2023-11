1 z 5

Paulina Sykut zjawiła się na pokazie nowej kolekcji Lidii Klaty "Secret Garden". Prezenterka zawsze zachwyca stylizacjami, ale tym razem nie dość, że wyglądała świetnie, to jeszcze zaskakująco! Paulinę Sykut zazwyczaj możemy podziwiać w romantycznych i zwiewnych sukienkach, a tym razem gwiazda postawiła na klasyczny biznes look! I to był strzał w dziesiątkę!

Stylizacja Pauliny Sykut na pokazie Lidii Kality

Gwiazda miała na sobie białą koszulę z falbanami na rękawach, do tego dobrała ołówkową spódnicę w kratę i czarne botki. Look dopełniały gładko zaczesane włosy oraz, usta umalowane czerwoną szminką. Zobaczcie, jak w takim wydaniu prezentowała się Paulina Sykut!

