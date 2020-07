Paulina Sykut-Jeżyna zmieniła fryzurę! Gwiazda zdecydowała się na loki. Jak wygląda?

Paulina Sykut-Jeżyna do niedawna była wierna jednej fryzurze. Prezenterka Polsatu nosiła długie czarne włosy, które zdecydowała się stopniowo rozjaśnić i obecnie jest blondynką. Tym razem dziennikarka znów zdecydowała się na dużą zmianę i opublikowała na Instagramie zdjęcie w nowej fryzurze. Okazuje się, że Paulina Sykut- Jeżyna zdecydowała się na loki w stylu J. Lo! To ostatnio jeden z najgorętszych hitów i gwiazdy chętnie decydują się na fryzurę jaką pokochała latynoska piękność. Tylko spójrzcie na ten look Pauliny Sykut!

Paulina Sykut-Jeżyna znów eksperymentuje z włosami!

Niedawno w mediach społecznościowych Karolina Szostak pochwaliła się lokami w stylu J.Lo, a teraz Paulina Sykut-Jeżyna poszła w ślady koleżanki ze stacji i pokazała burzę loków na głowie. Pod filmikiem, na którym eksponuje nową fryzurę dziennikarka napisała:

Zakręcona 😁 - czytamy na Instagramie gwiazdy.

A co sądzą fani dziennikarki o jej metamorfozie? W komentarzach posypały się same komplementy i porównania do Jennifer Lopez. Być może teraz Paulina Sykut-Jeżyna częściej będzie chwaliła się burzą loków:

Super fryzurka❤️❤️❤️ olśniewająco💖💖 nie poznałem pani🔥 normalnie myślałem że to jlo 😁🔥

Sami spójrzcie na nowy look prezenterki! Co sądzicie o tej zmianie?

Dziennikarka najczęściej nosi proste włosy!

Instagram

Paulina Sykut-Jeżyna od dłuższego czasu eksperymentuje z włosami. Najpierw ścięła swoje długie włosy, a potem z brunetki stała się blondynką. Tak wyglądała w dniu swojego ślubu.