Paulina Sykut- Jeżyna dołączy do grona blogerek? Prosto z rodzinnch Puław, gdzie spędzali urlop, Paulina Sykut-Jeżyna i jej mąż Piotr Jeżyna pojechali do Kazimierza Dolnego. Jak donosi magazyn "Flesz", para wzięła udział w charytatywnej kolacji, podczas której zbierano pieniądze na leczenie syna szkolnej koleżanki Pauliny. Po powrocie do Warszawy prezenterka wróciła do ćwiczeń na siłowni i basenie. Gwiazda, choć jest już w piątym miesiącu ciąży, nadal często ćwiczy pod okiem trenerki Edyty Litwiniuk i to z nią konsultuje wszystkie swoje sportowe aktywności.

Nie forsuję się, wybieram tylko bezpieczne ćwiczenia - zapewnia w rozmowie z "Fleszem" pogodynka.

Jesteście ciekawi jak trenuje? Będzie to można zobaczyć już jesienią, bo właśnie wtedy Paulina Sykut-Jeżyna otwiera swój blog, na którym będzie pokazywać przyszłym mamom, jak bezpiecznie ćwiczyć w ciąży i jak utrzymać dobrą formę do porodu. Przypomnijmy, już w grudniu gwiazda urodzi córeczkę Różę.

Chcesz wiedzieć jakie konkretnie ćwiczenia wykonuje prezenterka i ile razy w tygodniu ćwiczy? Przeczytasz w nowym "Fleszu".

