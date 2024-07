Paulina Młynarska to jedna z najsłynniejszych polskich feministek. W swojej najnowszej książce "Jeszcze Czego!" dziennikarka podejmuje temat równości kobiet i mężczyzn. W rozmowie z Party.pl Paulina Młynarska odniosła się do swojej wypowiedzi na temat Agaty Dudy, kiedy to nazwała pierwszą damę "milczącą, uśmiechniętą panią obok pana z długopisem":

Milczenie pierwszej damy jest krzykiem. Tak to odczytuję. To, że ona nie pojawiła się na obchodach szóstej rocznicy katastrofy smoleńskiej, jest dla mnie tego wyrazem. Marzę, by Agata Kornhauser-Duda stanęła z nami po stronie polskich kobiet. Po dobrej stronie. Po stronie rozsądku. Po stronie realistycznego patrzenia na rzeczywistość.

Co jeszcze powiedziała nam dziennikarka? Posłuchajcie!

Paulina Młynarska napisała nową książkę "Jeszcze Czego!", w której dostaje się także politykom.