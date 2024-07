Miss Polonia 2012 Paulina Krupińska poleciała do Moskwy, by tam zawalczyć o miano Miss Universe 2013. Piękna Polka już od jakiegoś czasu zwracała naszą uwagę swoimi stylizacjami, jednak ta w jakiej pojawiła się na lotnisku nas wręcz zachwyciła. Elegancki i ekstrawagancki look doskonale do niej pasuje. A połączenie różu i czerni, w jej wersji wyszło naprawdę świetnie.

Jak się dowiedziałyśmy Paulina Krupińska miała ze sobą walizki Roncato z kolekcji Roncato UNO ZIP Art. Pokładówka z tej kolekcji to koszt ok. 1290 złotych. Do tego miała dopasowaną do płaszczyka piękną torbę Roma od Sabriny Pikewicz, która na stronie internetowej designerki kosztuje 800 złotych. Na koniec zauważyłyśmy, że Paulina na szyi miała pozłacany naszyjnik ze skrzydełkami z najnowszej kolekcji biżuterii Wendy. Koszt tego naszyjnika to 225 złotych. Całość oceniamy na 5+.

