Polski show-biznes już dawno nie widział tak ostrego konfliktu! Przypomnijmy, że dwie główne gwiazdy TVN-u nie szczędziły sobie gorzkich słów. Małgorzata Rozenek-Majdan zarzuciła Kindze Rusin, że wykorzystuje kwestie ochrony praw zwierząt do promowania własnej linii kosmetycznej. Gwiazda "Dzień Dobry TVN" również nie pozostała jej dłużna i w ostrych słowach skomentowała nie tylko wygląd przeciwniczki, ale także jej podejście do show-biznesu. Jak całą sprawę ocenia Paulina Krupińska? Modelka w rozmowie z Party.pl zdobyła się na szczery i bardzo trafny komentarz do całej tej sytuacji. Zobaczcie nasze wideo i oceńcie sami!

Paulina Krupińska uważa, że ten konflikt nie był potrzebny