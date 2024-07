Od kilku dni media żyją informacją na temat ciąży Pauliny Krupińskiej, która wciąż dzierży w dłoniach koronę Miss Polonia. Stan błogosławiony wywołał lawinę spekulacji na temat tego czy, aby przypadkiem modelka nie złamała regulaminu konkursu. Zobacz: Krupińska będzie miała problemy przez ciążę? Głos zabrał organizator Miss Polonia

Zakochani długo próbowali ukryć, że nic ich nie łączy i do tej pory nie potwierdzili informacji na temat tego czy są parą. Wszystko jednak wskazuje na to, że za 3 miesiące zostaną rodzicami, a Paulina przeniosła się z Warszawy do Zakopanego, gdzie ma chwilę wytchnienia. Teraz wokalista i Krupińska szykują się do ślubu, który ma odbyć się na jesieni:

Sebastian szaleje z radości. Oboje zaplanowali, że po urodzeniu maleństwa pobiorą się jesienią, a potem będą bawić się przez kilka dni na prawdziwym góralskim weselu - twierdzi osoba z otoczenia pary w "Na żywo".

Kibicujecie im?

