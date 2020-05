Paulina i Krzysztof ze ''Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali nowe zdjęcia. Ciążowy brzuszek Pauliny jest już naprawdę duży!

Paulina i Krzysztof ze ''Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z ulubionych par wszystkich edycji do tej pory. Nic w tym dziwnego! Paulina i Krzysztof w drugim sezonie zostali dobrani do siebie niemal idealnie, choć początkowo (o dziwo!) nie dawali swojemu związkowi żadnych szans. Obecnie Paulina i Krzysztof spodziewają się ich pierwszego dziecka. Co ciekawe, istnieje podejrzenie, że będą to... bliźniaki!

Krzysztof postanowił pokazać, jak bardzo cieszy się z Pauliną z ich sytuacji - pochwalił się nowymi zdjęciami na Instagramie. Przy okazji pochwalił się, że w przyszłym tygodniu wystąpią w śniadaniówce "Dzień Dobry TVN":

Troszkę tęskno za szumem medialnym 😁😂 ale już w przyszłym tygodniu w "Dzień Dobry TVN" będziecie mogli trochę zajrzeć do Nas w prywatnym kąciku życia w kwarantannie - napisał Krzysztof pod zdjęciami.

Na zdjęciach widać, że miłość Pauliny i Krzysztofa kwitnie!

Brzuszek Pauliny z każdym dniem jest coraz większy. Bardzo się cieszymy z ich szczęścia!

Przypomnijmy, że decyzja Pauliny i Krzysztofa na temat tego, że chcą pozostać w małżeństwie była najbardziej niespodziewaną deklaracją drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Para początkowo nie mogła się porozumieć, a Krzysztof był bliski rezygnacji z udziału w programie. Wreszcie jednak udało im się odnaleźć wspólny język a trudne początki były tylko wstępem do pięknej miłości!