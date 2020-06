Paula Tumala bierze ślub! Polska gwiazda, fotomodelka, znana m.in. z teledysku Donatana i Cleo do piosenki "My Słowianie", która spotykała się m.in. z Marcinem Gortatem, pochwaliła się na Instagramie zdjęciem jej sukni ślubnej. Zdjęcie wskazuje na to, że Paula Tumala już niebawem powie sakramentalne "tak" swojemu partnerowi Karolowi, który pochodzi z Łodzi. Para zna się od ponad czterech lat.

Projektantką sukni ślubnej Pauli Tumali jest Patrycja Kujawa. Co ciekawe, suknia powstaje już od ponad roku!

Boszzzz ile tu jeszcze zdobień ręcznie trzeba naszyć 🌸🌸🌸🌸Tą suknie z @paulatumala zaczęłyśmy szyć rok temu 😻 potem pojawiły się 👶🏼👶🏼. Powoli wracamy może wreszcie uda nam się doprowadzić wszystko do końca 💞💞 - napisała projektantka.

Paula Tumala urodziła w styczniu 2020 roku bliźniaczki: Anastazję i Nadię. Dziewczynki urodziły się jako wcześniaki, ale na szczęście zdrowie i naprawdę śliczne!

Cześć kochani, dokładnie dwa dni temu o godz 10:33 i 10:35 przyszły na świat moje dwa największe skarby ❤️❤️

Dziewczynki są bardzo silne, pomimo tego, że są wcześniakami. Przede mną i moim ukochanym najpiękniejsza, a zarazem najtrudniejsza przygoda w życiu.

Trzymajcie za całą Naszą czwóreczkę kciuki i życzcie proszę nam dużo zdrówka 🙏🏻 ❤️ - napisała w dniu urodzin dziewczynek Paula Tumala.

Dziewczynki są oczkiem w jej głowie!

Tak wygląda Karol, narzeczony Pauli Tumali.