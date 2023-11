Doda odniosła się do informacji o tym, że Patryk Vega nakręci nowego Pitbulla! Słynny reżyser ogłosił niedawno, że nakręci film"Pitbull. Królowa chuliganów", który będzie miał swoją premierę w 2021 roku. Vega stał się właścicielem praw do "Pitbulla", które wcześniej miał Emil Stępień, mąż Dody. Przypominamy, że gwiazda zagrała w trzeciej części filmu "Pitbull. Ostatni pies". To miała być ostatnia część filmu "Pitbull", ale Vega ma inne plany. Co na to Doda? Czy jej zdaniem Vega podjął dobrą decyzję? I czemu jej mąż nie chciał produkować kolejnego "Pitbulla"? Doda zdradziła to podczas Polsat SuperHit Festiwal 2018! Zobacz nasz wywiad z gwiazdą!

Doda podczas Polsat SuperHit Festiwal 2018