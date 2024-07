1 z 13

Patryk Vega odlicza dni do premiery swojego najnowszego filmu - "Pitbull. Niebezpieczne kobiety". Sądząc po zwiastunach i zainteresowaniu, jakie wywołuje film, szykuje się prawdziwy hit jesieni. A Patryk Vega jest już artystą spełnionym... również finansowo. Widać to również po samochodzie, którym się porusza. To piękne czerwone ferrari 488 warte majątek. Za roczny samochód trzeba zapłacić około 1 300 000 zł! Robi wrażenie, prawda?

Wybieram wyłącznie samochody, które dają mi wiele radości. Nie muszę dzięki temu zażywać leków antydepresyjnych, chodzić do psychologa i korzystać z zabiegów w spa - pisał kiedyś reżyser w magazynie "Top Gear".

A my się wcale nie dziwimy... Auto wygląda na bardzo dobry antydepresant.