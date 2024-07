Patryk Pniewski to nowe bożyszcze polskich nastolatek. Aktor znany dotąd głównie z serialu "Pierwsza Miłość" z dnia na dzień kradnie coraz więcej serc występując z Waleriją Żurawlewą na parkiecie programu "Taniec z gwiazdami". Jednak w życiu prywatnym Patryk Pniewski ma trudności ze znalezieniem partnerki. Rekompensatą kogoś bliskiego stał się dla niego... pies Simba.

W rozmowie z nami aktor wyznaje szczerze:

Kocham go bardzo. Strasznie się do niego przywiązałem. W ogóle nie ma problemu żeby go gdziekolwiek przetransportować. To jest jedyna rasa, którą można zabierać nawet na pokład samolotu. On nawet nic nie obgryza, bo ma takie małe ząbki. Wszędzie mi towarzyszy.

Mamy wrażenie, że singielstwo Patryka to jedynie kwestia czasu. A wy jak uważacie?

