Patryk Pniewski chciał w dzieciństwie zostać papieżem! Młody aktor był gościem w programie "Wojtek Jagielski na żywo", gdzie udzielił długiego i szczerego wywiadu. Gwiazdor "Pierwszej miłości" nigdy nie krył tego, że jest wierzący, ale w mediach stara się nie odpowiadać na pytania z tym związane. Podczas rozmowy z dziennikarzem Patryk Pniewski zdradził, że jak był małym chłopcem bardzo chciał zostać papieżem. Żeby zrealizować swoje marzenie zaczął od małych kroków i na początek służył w kościele jako ministrant:

Jak byłem mały zamarzyłem sobie, że będę papieżem. Stwierdziłem, że jak już iść do seminarium to na pełnej petardzie. I oczywiście mówię sobie: "Dobra, to muszę zacząć powoli" i zostałem ministrantem.

Przygoda z byciem ministrantem w kościele dosyć szybko się skończyła. Dlaczego? Aktor opowiedział u Wojciecha Jagielskiego w programie zabawną historię w wyniku której zdał sobie sprawę, że papieżem raczej nie zostanie. Poniekąd przyczyniła się do tego jego mama:

Moja przygoda z kościołem skończyła się w ten sposób, że ja strasznie ruszałem się na tej ławce przy ołtarzu. I pewien miły ksiądz zaprosił mnie na zakrystię po mszy i mówi: "Pniewski, strasznie mi przeszkadzałeś podczas mszy. Wierciłeś się". I on mnie tak z całej siły puknął mikrofonem w głowę. Ja zapłakany pobiegłem do mamy, która ma obsesję na moim punkcie i usadziła mnie obok siebie: "Patryk, co się dzieje?!". Ja jej opowiadam, a ona mówi do mnie przestraszona: "Patryk, i co ci jeszcze zrobił?". I tak się skończyła moja przygoda z kościołem.