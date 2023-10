Już w najbliższy czwartek, 21 maja o godzinie 21:01, Polsat wyemituje ostatni odcinek najnowszej serii "Przyjaciółek"! W finale 15. sezonu nie zabraknie dramatycznych zwrotów akcji. Co dokładnie wydarzy się w hicie z udziałem Anity Sokołowskiej, Małgorzaty Sochy, Magdaleny Stużyńskiej, Joanny Liszowskiej i Agnieszki Sienkiewicz? Janek (Marek Bukowski) poinformuje Zuzę (Anita Sokołowska), że teraz to on będzie głównym opiekunem ich synów. Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) będzie namawiać Pawła (Bartek Kasprzykowski), by wspólnie z kancelarią Tomka (Paweł Ciołkosz) przystąpili do przetargu na obsługę prawną dużego centrum inwestycyjnego. Maks (Mateusz Janicki) będzie szykować dla Ingi imprezę-niespodziankę z okazji drugiej rocznicy ich pierwszej randki. Patrycja z kolei dowie się, że ze względu na jej stan zdrowia nie będzie mogła adoptować Klary…

Zobaczcie zwiastun finałowego odcinka "Przyjaciółek"!

Czy Zuza odbierze dzieci Jankowi?