Patrycja Kazadi to prawdziwa mistrzyni stylizacji. Gwiazda uwielbia modę oraz strasznie lubi się nią bawić. Nic w tym dziwnego, że jej potencjał docenił Łukasz Jemioł, który zaproponował artystce zostanie ambasadorką jego najnowszej linii ubrań "Basic". Obejrzyj wideo i dowiedz się, co najbardziej do gustu przypadło Patrycji.

