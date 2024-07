Patricia Kazadi ma teraz mnóstwo pracy. Już niedługo na antenę TVN wróci You Can Dance, którego jest prowadzącą. Ze względu na nadmiar pracy aktorka i wokalistka musiała zerwać ze swoim chłopakiem. Przypomnijmy: To koniec miłość Kazadi! Patricia zerwała z chłopakiem i podała kilka powodów

Mało kto jednak wie, że jeszcze jakiś czas temu prezenterka zmagała się z jeszcze jednym problemem, a mianowicie uzależnieniem od... telefonu. W rozmowie z tvn.pl przyznała, że musiała pójść na dwutygodniowy odwyk, na którym była zupełnie odcięta od świata. Dziś doskonale sobie z tym radzi, ponieważ nie zasmucił ją nawet fakt, kiedy jej telefon nie działał dwa dni:

Przez bardzo długi czas byłam uzależniona, przeszłam odwyk. Odwyk polegał na tym, że na dwóch tygodniach bez kontaktu z rzeczywistością. To mi bardzo pomogło, teraz mam duży dystans. Miałam tak, że jak nie miałam telefonu przez dwa dni, bo mi upadł na podłogę i nie mogłam go naprawić, to nie odczuwałam żadnego smutku z tego powodu. - mówi

