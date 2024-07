Patricia Kazadi na prezentacji proszku do prania Ariel

1 z 9

Patricia Kazadi w jednym z wywiadów zdradziła, że pojawia się tylko na imprezach publicznych kiedy dostaje za nie wynagrodzenie. Tak było np. kilka miesięcy temu na promocji mrożonek (zobacz). Teraz piosenkarka została zaproszona na kolejny event, tym razem na obecność ślicznotki zdecydowała się marka chemiczna Ariel.

Wczoraj zaprezentowano nowy proszek do prania znanego brandu. O tym czym się różni od dotychczasowych produktów marki i jak doskonale wywabia plamy opowiedziała sama Patricia. Gwiazda do roli konferansjerki wybrała bardzo elegancką stylizację. Piękna czerwona kreacja, która perfekcyjnie współgrała z jej ciemną karnacją. Do tego złote dodatki, które w tym sezonie są bardzo modne.

Na imprezie pojawił się też Olivier Janiak w letnim looku - lnianym garniturze w kolorze niebieskim, bardzo wygodnym na takie upały jak dzisiaj. Redaktor naczelny magazynu "Male Men" udowodnił tym samym, że można wyglądać zarówno modnie jak i czuć się komfortowo.

