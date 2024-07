1 z 9

Trwają castingi do nowego sezonu programu You Can Dance. Prowadzącą program jest niezmiennie Patricia Kazadi, która za każdym razem stara zaskakiwać widzów ciekawymi stylizacjami. Dziś odbył się kolejny, tym razem w Poznaniu. Prezenterka pojawiła się w dwóch oryginalnych zestawach - białym płaszczu w stylu Michaela Jacksona, który później zamieniła na rockową kurtkę. Można odnieść wrażenie, że jej kreacje są coraz bardziej zadziwiające. Nam trudno się skupić na ubiorze, ponieważ całość przysłania nowa fryzura, która niepotrzebnie ją postarza. Mamy nadzieję, że szybko wróci do naturalnych włosów.

Patricia Kazadi na castingu w Poznaniu: