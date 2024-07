Na tegorocznych wiosenno-letnich wybiegach, królowały pastelowe kolory. Róż, błękit, rozbielona czerwień i zieleń. Feeria barw przenosi się także na trendy w makijażu.

Intensywny róż na ustach, miętowe powieki i policzki w kolorze moreli. Kolorowy makijaż to must have tej wiosny. Aby nie wyglądać jak papuga należy skupić się na jednym kolorowym elemencie.

Jeśli zdecydujesz się na cień w kolorze niebieskim, bądź zielonym na usta nałóż szminkę w niezbyt krzykliwej barwie. Podobnie dzieje się w przypadku mocnego zaakcentowania policzków - zrezygnuj z kolorowej szminki, a oczy podkreśl np. wciąż modną kreską.

Już wkrótce na naszej stronie znajdziesz przegląd kosmetyków w najbardziej soczystych kolorach tej wiosny!

