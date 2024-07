Podsumowanie tygodnia w naszym cyklu "Party kocha, Party szlocha"! Michelle Obama królową mediów! A to wszystko za sprawą jej udziału w show "Carpool Karaoke"! Pierwsza Dama śpiewająca Beyonce? To trzeba zobaczyć! Wpadka tygodnia? Kandydatka na Pierwszą Damę, Melania Trump, która podczas konwencji Partii Republikańskiej, splagiatowała mowę Michelle Obamy sprzed 8 lat! Co za wstyd! Szlochamy również nad niekończącym się konfliktem Taylor Swift z Kim Kardashian.

Ale i tak rządzą... pokemony.

Michelle Obama jest ukochaną Pierwszą Dama wszystkich Amerykanów!

Czy Melania również podbije ich serce, jeśli Donald Trump wygra wybory?