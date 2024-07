Paris Hilton to wciąż jedna z najsłynniejszych celebrytek na świecie. Dziedziczka fortuny zasłynęła z imprezowego stylu życia, co stało się wręcz jej znakiem rozpoznawczym. I chociaż jakiś czas temu Paris została przyćmiona przez jej konkurentkę, Kim Kardashian to córka potentata hotelowego wciąż walczy o swoją popularność. Okazuje się bowiem, że celebrytka po raz kolejny postanowiła zawalczyć o swoją karierę na rynku muzycznym.

Już 5 czerwca odbędzie się premiera najnowszego singla i teledysku Paris Hilton. Utwór stworzony przez celebrytkę wraz z grupą LMFAO będzie nosić tytuł "After Midnight".

Ciekawe czy najnowszy singiel Paris będzie lepszy niż utwór, który pojawił się w sieci kilka miesięcy temu (zobac: Paris Hilton z nową piosenką. Gorzej niż polska Angelina?).