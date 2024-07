Paris Hilton pojawiła się na otwarciu Silesia City Center i dumnie prezentowała się przed zgromadzoną publicznością. Celebrytka słynie z miłości do zakupów więc do do naszego kraju przywiozła kilka walizek z ubraniami.

Zauważyliśmy, że jedna z kreacji jaką założyła słynna dziedziczka fortuny przypomina nam tą samą sukienkę, w której miesiąc temu pojawiła się… Kasia Cichopek!

Kasia wybrała jasnoróżową sukienkę z czarną kokardą na otwarcie nowego butiku ekskluzywnej marki Pinko. Kreacje Cichopek i Hilton różniły jedynie dodatki. Polska celebrytka wybrała czarną kurteczkę, złotą torbę i jasne buciki. Paris natomiast zdecydowała się czarne lakierowane szpilki od Christiana Louboutina i pikowaną torebkę z własnym logo.

Która z celebrytek Waszym zdaniem prezentowała się lepiej?

Reklama