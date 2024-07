Wygląda na to, że uczucie jakie łączy Paris Hilton i Cy'a Waitsa to coś poważnego. Para spotyka się ze sobą od kilku miesięcy i wciąż są w sobie bardzo zakochani. Właściciel jednego z nocnych klubów Las Vegas kupił dziedziczce "upominek" w dowód miłości. Za kilka dni Hiltonówna obchodzi 30. urodziny, czyżby to był prezent właśnie z tek okazji?

Co wybrał Cy? Żółtego Lexusa za bagatela 400 tysięcy dolarów. Trzeba przyznać, że to całkiem spory "drobiazg". Podobno dziedziczka była bardzo zadowolona i podekscytowana swoim nowym cacuszkiem. Nic dziwnego! W końcu prezent za milion złotych zawsze wywołuje spore wrażenie.