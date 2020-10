Ewa Szabatin to znakomita tancerka, która swoim talentem zachwyciła wszystkich fanów "Tańca z gwiazdami". Chociaż pojawiła się tylko w kilku edycjach tanecznego programu, to jednak na długo zyskała sympatię widzów. Od jej ostatniego występu w show minęło już 13 lat. Dziś Ewa Szabatin to zupełnie inna osoba - tancerka dodała bardzo szczery wpis, w którym pokazała, jak bardzo się zmieniła i wygląda na to, że teraz jest również o wiele bardziej szczęśliwa. Zobaczcie sami.

Zobacz także: Ewa Szabatin wzięła ślub na Malediwach! Jej suknia ślubna zapiera dech w piersiach ZDJĘCIA

Pamiętacie Ewę Szabatin z "Tańca z gwiazdami"? Tancerka przeszła ogromną metamorfozę i aż ciężko ją rozpoznać!

Ewa Szabatin rozpoczęła swoją przygodę w "Tańcu z gwiazdami" jako 27-latka. Wszyscy na pewno pamiętają jej charakterystyczną, krótką blond fryzurę. W show po raz pierwszy zatańczyła w 2006 roku - wtedy też była w parze z Przemysławem Sadowskim. Później w programie pojawiła się jeszcze tylko dwa razy, w 2007 roku - najpierw z Rafałem Olbrychskim, a później z Mateuszem Damięckim.

East News

Ewa Szabatin to jedna z najbardziej utytułowanych polskich tancerek. Jest wielokrotną mistrzynią Polski w tańcach latynoamerykańskich, standardowych i kombinacji 10 tańców, wicemistrzynią Pucharu Świata jak również dwukrotną finalistką Mistrzostwa Świata - a to tylko niektóre z jej sukcesów. Reprezentuje najwyższą, międzynarodową klasę taneczną „S” w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Ma za sobą również filmowy debiut - tancerka wystąpiła w kultowej produkcji "Kochaj i tańcz".

East News

A jak wygląda dziś? Tancerka jest bardzo aktywna na Instagramie, na którym zgromadziła rzeszę fanów. Kilka dni temu Ewa Szabatin zamieściła post, który odbił się szerokim echem. Artystka postanowiła pokazać światu swoją metamorfozę! Okazało się, że w czasach, gdy tańczyła w "Tańcu z gwiazdami", bardzo zaniedbywała samą siebie. Nie zwracała uwagi na to co je, mało spała, dużo imprezowała, a w efekcie zmagała się również z nerwicą. Dziś jednak jej życie wygląda zupełnie inaczej, o czym poinformowała w swoim wpisie na Instagramie.

MOJA METAMORFOZA ❤️🙈

Mam 41 lat. Powinno więc być gorzej... 🤣😂 ale chyba jednak jest dużo lepiej! 👊🏻❤️

Po lewej zdjęcia z tego lub zeszłego roku, po prawej 13-15 lat temu. Koniecznie zobacz wszystkie fotki!🤣🙈🤣 [...] Zdjęcia przed metamorfozą były zrobione przez paparazzi podczas eventów medialnych. Był to czas imprezowania, fastfoodów, alkoholu, zarwanych nocy i totalnego olewania SIEBIE‼️Był to czas, gdy zaniedbywałam swój organizm, nie dbałam o to co jem i zupełnie nie słuchałam swojego serca. ❤️ Po tym czasie stwierdzono u mnie nerwicę. 😟 Na swoim przykładzie pokazuję Ci, że wszystko jest możliwe❤️‼️❤️ Że wszystko ma ogromne znaczenie! Że bez operacji plastycznych możesz się totalnie zmienić‼️👊🏻 Że możesz odzyskać zdrowie, sylwetkę, radość, spokój, blask w oku, energię i młodość!

NA CO WIĘC CZEKASZ? - napisała tancerka na Instagramie.

Różnica jest ogromna, a tancerka z wiekiem wypiękniała i naprawdę ciężko ją rozpoznać! Zobaczcie sami. (Aby zobaczyć kolejne zdjęcia, kliknij strzałkę w prawo)

Ewa Szabatin wyraźnie schudła, zmieniła styl oraz fryzurę. Kiedyś była wierna krótkim cięciom - dzisiaj zachwyca pięknymi, długimi blond włosami. Tak teraz wygląda tancerka.

East News

Dzisiaj ma 41 lat i jest prawdziwą inspiracją dla tych, którzy również chcą zmienić swoje życie!

East News

Ewa Szabatin jest bardzo aktywna na Instagramie. Udowadnia fanom, że nie ma rzeczy niemożliwych! My mówimy wielkie WOW!

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tej niesamowitej metamorfozy!