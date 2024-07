Otylia Jędrzejczak już prowadzi obozy pływackie. Otylia po 3 miesiącach zakończyła urlop macierzyński i poprowadziła już obóz dla młodych pływaków w Gostyninie - Otylia Swim Camp. Przed nią następne: w Toruniu i Ramlejach. Kto zajmuje się dzieckiem, kiedy mama idzie na basen?

Jak to kto? Mama do pracy, a tata do opieki nad córką! – śmieje się Otylia.