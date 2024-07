1 z 6

Córeczka Otylii Jędrzejczak już potrafi pływać żabką? Młoda mama, która zaledwie miesiąc temu urodziła swoje pierwsze dziecko, w rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała, jak wygląda jej życie po tym, jak na świecie pojawiła się córeczka Marcelina. Otylia Jędrzejczak nie pojawiła się w studiu śniadaniowego programu, jednak fani mistrzyni olimpijskiej, dzięki krótkiej rozmowie telefonicznej, mogli usłyszeć, jak czuje się świeżo upieczona mama i jej maleństwo.

Dorota Wellman i Marcin Prokop zadzwonili do Otylii, która - jak się okazuje - ogląda DDTVN zawsze po porannym karmieniu Marcelinki. Prowadzący próbował dowiedzieć się, czy dziewczynka już uczy się pływać w trakcie kąpieli w wanience.

