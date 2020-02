Oto tajemnica diety Agnieszki Kotońskiej! Jak gwiazda "Gogglebox" schudła 30 kilogramów?

Agnieszka Kotońska to niekwestionowana gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Bohaterka hitu TTV przez ostatnie miesiące przeszła spektakularną metamorfozę! Agnieszka schudła ponad 30 kg i stała się zupełnie inną osobą. Zmieniła także kolor włosów i styl ubioru, dzięki czemu dzisiaj możemy podziwiać jej niezwykle piękną przemianę. Teraz to bohaterka "Gogglebox..." w swoim wpisie na Instagramie postanowiła zmotywować innych do działania i walki o siebie. Przy okazji dowiedzieliśmy się, jak odżywia się gwiazda.

Agnieszka Kotońska motywuje innych do walki o szczupłą sylwetkę!

Agnieszka Kotońska jest prawdziwą inspiracją dla każdego, kto chciałby zmienić swoje życie. Bohaterka hitu TTV zmagała się z nadwagą i przez dłuższy czas nie zwracała uwagi na to co je. Jednak teraz wszystko się zmieniło. To, czego dokonała gwiazda przeszło najśmielsze oczekiwania. Agnieszka Kotońska schudła ponad 30 kg i co więcej, nie ma zamiaru odpuszczać. Zmiana nawyków żywieniowych i aktywność fizyczna w dalszym ciągu są dla gwiazdy codziennością. Teraz to ona postanowiła wpłynąć na każdego, komu brakuje motywacji do działania! Bohaterka "Gogglebox..." opublikowała wpis, który ma zachęcić innych do podjęcia walki o lepszą wersję siebie.

Do lata mamy jeszcze 4 miesiące, najwyższa pora zacząć ćwiczyć jeśli nie chcecie w wakacje chować się w długich zakrywających ciało sukienkach. Zdrowo jedz, ćwicz i ruszaj się zamiast leżeć na kanapie [...] - czytamy we wpisie Agnieszki Kotońskiej.

Ponadto Agnieszka dodała zdjęcie, na którym możemy zauważyć jak na co dzień odżywia się gwiazda. Wygląda na to, że jej dieta opiera się na warzywach, chudym mięsie oraz spożywaniu odpowiedniej ilości płynów, a przede wszystkim wody. Oczywiście składamy Agnieszce ogromne gratulacje za determinację i upór w dążeniu do celu, gdyż rezultaty, które osiągnęła są naprawdę imponujące!

Agnieszka Kotońska podbiła serca fanów w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", a jej spektakularna metamorfoza spotkała się z ciepłym przyjęciem i podziwem. Teraz to gwiazda motywuje innych do działania!