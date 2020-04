Za nami finał pierwszej edycji "Hotelu Paradise". Marietta i Chris wygrali program i zgarnęli nagrodę pieniężną! To już koniec wielkiej przygody na rajskiej wyspie ale na pewno uczestnicy będą wspominać to do końca życia. Powspominajmy i my! Specjalnie dla fanów formatu przygotowaliśmy QUIZ z całej edycji "Hotelu Paradise". Jesteście pewni, że nic Wam nie umknęło? Zapraszamy do zabawy!

