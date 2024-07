Od poniedziałku w sprzedaży możecie dostać nowy numer magazynu "Party", w którym tradycyjnie modowy sąd Joanny Horodyńskiej. Ikona stylu znów oceniła stylizacje polskich gwiazd. Tym razem po uszach oberwało się Annie Bosak i Dorocie Gardias, które wybrały masakryczne stylizacje na rozdanie nagród miesięcznika "Joy".

Najbardziej Joannie Horodyńskiej nie spodobała się sukienka Anny Bosak z tafty. Stylizacji nie uratowały nawet dodatki:

- Jeżeli tafta to z rozmachem, a nie grzecznie. Poza tym przy tak sztywnym materiale dorzucanie geometrycznych torebek to przestępstwo. Powinna być miękka i delikatna albo bardziej vintage na łańcuszku. "Smerfne" szpilki nadają ciężkość i nogi Ani ledwo trzymają pion. Cienki jasny pasek to dobre rozwiązanie, ale sam niewiele zdziała.