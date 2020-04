Oto 7 produktów, dzięki którym swój dom zamienisz w spa!

W tym specyficznym dla nas wszystkich momencie, w jakim się znaleźliśmy, każda z nas może teraz zadbać o siebie w domu. Zwłaszcza, że mamy teraz więcej czasu, by nareszcie zając się sobą. To idealny moment, by zatroszczyć się o własne ciało i zafundować sobie domowe spa tuż przed prawdziwą wiosną! Poniżej znajdziecie "top 7" kosmetyków, w których się zakochacie i dzięki nim zrelaksujecie w mgnieniu oka. Gotowi?

Oto 7 najlepszych produktów, dzięki którym zadbasz o skórę całego ciała, twojej twarzy i oczywiście o swoje włosy, który potrzebują teraz również odżywienia po zimie. Oto one!

1. Bielenda Anti-Cellulite! Aktywne serum ujędrniająco-napinające, 17,99 zł (250 ml)

2. L`Oreal Paris, Skin Expert, Maska z glinką oczyszczająco-matującą, ok. 20 zł (spokojnie wystarczy na 10 aplikacji).

3. Aquabella® Mikro - złuszczający peeling do twarzy - 57 zł/150 ml

4. Kolejna propozycja to krem do ciała z serii Douglas Home Spa. Znajdziecie go w Douglasie za 67,90 zł.

Linia Mystery of Hammam zawiera drogocenne składniki - olejek różany i olej arganowy. Olejek różany z marokańskiej róży wyrównuje poziom nawodnienia skóry. Natomiast olej arganowy ze słynnych marokańskich arganii pielęgnuje, koi i upiększa skórę.

5. Ginger & Goji Berry, mgiełka do ciała dostępna również w perfumeriach Douglas. Dostępna online za 69,90 zł.

6. Peelingi od Nivea z bio składnikami! Naszym faworytem jest malina! Cena za sztukę to ok. 20 zł

7. ONLYBIO. Krem do twarzy OLEJEK KONOPNY+CBD+PREBIOTYKI - 49,99 zł/ 50 ml, tonik łagodzący - 34,90 zł/ 300 ml oraz wygładzający krem pod oczy 39,99 zł / 30 ml