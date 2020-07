Oto 10 kosmetycznych nowości, które musisz zabrać na urlop

Czas na kolejną dawkę kosmetycznych nowości, które powinnaś wypróbować tego lata. Przedstawiamy 10 nowych kosmetyków, które pojawiły się w ostatnim czasie na rynku i zdecydowanie warto je wypróbować! Prym wiodą łagodzące żele do ciała i twarzy, maseczki i serum do włosów, a także masła do ciała. Na co się zdecydujesz? Proponujemy, żebyś się nie ograniczała i wypróbowała minimum kilka!

1. BRAZIL NUT - odżywcze masło do ciała powstało na bazie wegańskiej receptury. Składniki w nim zatopione zapewnią skuteczną pielęgnację skóry wymagającej optymalnego odżywienia. Cena to 21,99 zł za 250 ml.

BRAZIL NUT - Masło do ciała - odżywcze

2. Eveline, Aloe Vera - produkt vegan friendly. Multifunkcyjny żel do ciała i twarzy.

3. Hydrolat Creamy to hydrolat otrzymywany z kwiatów róży damasceńskiej o działaniu nawilżającym. Cena to ok. 49 złotych.

4. OIL MY GOD! Serum do olejowania włosów marki Be The Sky Girl, cena to 54 złote za 100 ml

5. CASHMERE, TINT MAKE-UP lekki wodny fluid GLASS LOOK Multifunkcyjny podkład matujący. Cena to 39,99 zł za 30 ml.

6. Put&Rub, płyn micelarny SENSITIVE z linii FACE. Płyn przeznaczony jest do cery wrażliwej, naczynkowej, przesuszonej. Łagodniejszy, ale równie skuteczny jak płyn w wersji regularnej. Cena to 60 zł.

7. N.A.E. szampon regenerujący do włosów - szczególnie przesuszonych! Szampon Riparazione łączy organiczne ekstrakty z oliwek i bazylii. Cena: 25 zł

8. Aby jeszcze bardziej wzmocnić swoje włosy użyj szamponu z czarną rzepą. Barwa ziołowa, cena: ok. 6 złotych.

9. Yasumi, Calm & Protect Cream – codzienny krem do pielęgnacji twarzy i ciała SPF 30

10. Davines Su Hair Milk to zmiękczające i ochronne mleczko z filtrami UVB, bez spłukiwania, chroni kolor włosów i utrzymuje je doskonale nawilżone. Latem to pozycja obowiązkowa w każdej wakacyjnej kosmetyczce! Cena to 99 złotych.