Oto 15 kosmetycznych nowości idealnych na sezon lato/jesień 2020: ciało, twarz, włosy

Czas na kolejne podsumowanie kosmetycznych nowości, które powinny się znaleźć w waszej kosmetyczce w sezonie lato/jesień 2020. W naszym zestawieniu znajdziecie coś dla ciała, dla twarzy i dla twoich włosów.

Zobacz także: Ten bronzer z Rossmanna nie robi plam i przetrwa w perfekcyjnym stanie każdy upał. Teraz kupisz go 30% taniej

1. NUXE Huile Prodigieuse z limitowanej edycji na lato 2020 to nasza jedynka w zestawieniu! Dlaczego? Bestsellerowy olejek do ciała jest ten sam, jednak opakowanie to prawdziwa petarda! Marka NUXE zaprosiła studentów francuskiego Penninghen – prestiżowej szkoły artystycznej zlokalizowanej w centrum Paryża, która szkoli przyszłe talenty we współczesnym designie, do stworzenia nowego projektu. Marce zależało, aby uczniowie, wykorzystując swoją kreatywność zaprojektowali limitowaną edycję butelki kultowego olejku, przedstawiającą lato. Udało się! Cena to 136 zł za 100 ml.

2. Pod koniec lata zadbaj o swoje włosy, które potrzebują zwłaszcza teraz maksymalnego nawilżenia. W twojej kosmetyczce miejsce powinno się znaleźć na szampon i maskę-odżywkę od OnlyBio. Maska kosztuje 26,99 zł, a szampon - 24,99 zł. Zdecydowanie polecamy!

3. Nasz numer trzy to idealny na wakacje odświeżający żel pod prysznic od Nivea! Pachnie mango i brzoskwinią! W Hebe dostaniecie go już za 9,99 zł.

4. Marzysz o powiększeniu ust, ale boisz się? Mamy dla ciebie coś, co sprawdzi się idealnie na lato 2020 - to produkt od Eveline, XL Lip Maximizer (błyszczyk do ust powiększający). Na wizażu ma ocenę 4,3 na 5 gwiazdek! Cena to ok. 10 złotych.

Mat. pras.

5. A to nasze prawdziwe odkrycie! Yul Black Tea Time Reverse Eye Cream czyli krem pod oczy z czarnej herbaty. Jest tak delikatny! Kosztuje 149 złotych. Naprawdę jest wart tych pieniędzy!

6. A czy znasz już markę "Be The Sky Girl"? Jeśli nie, to błąd! KEEP LIFT serum liftingująco-nawilżające łączy w sobie wysoko stężone ekstrakty roślinne z różnych zakątków świata – od peruwiańskiej Acmella oleracea po jujubę azjatycką. Do tego pięknie pachnie! Lawendą i różami, z lekko cytrusową nutą. Mniam! A kosztuje 83 złote. Polecamy!

7. ZO Skin Health BODY EMULSION to specjalistyczny preparat do ciała o właściwościach anti aging. Formuła produktu stymuluje naturalny proces odbudowy skóry, aby poprawić jej elastyczność i jędrność, poprawić teksturę, wygładzić, a także wyrównać koloryt. Zawarte w emulsji składniki przywracają odpowiedni poziom nawilżenia i wzmacniają barierę ochronną naskórka. Przeznaczony do pielęgnacji skóry suchej, pozbawionej blasku oraz dojrzałej. Cena to 359 zł za 240 ml.

8. Kolejny produkt idealny na wakacje i początek jesieni to nowość od TRESemme, Day2, Wave Enhancer - czyli spray podkreślające fale w stylu "beach waves". Działanie jest bardzo proste: najpierw s uche włosy spryskaj z odległości przynajmniej 25 cm, zaaplikuj produkt od połowy długości włosów aż do końcówek, wgnieć kosmetyk we włosy, aby podkreślić ich strukturę, a następnie odczekaj do wchłonięcia i ciesz się naturalnie wyglądającymi falami! Cena to niecałe 40 złotych.

Mat. pras.

9. Brązująca pianka do ciała od Bielendy to nasz kolejny hit! Jej cena to 21,99 zł za 150 ml. Pianka jest dostępna w dwóch wersjach: do jasnej i śniadej karnacji.

10. Czas na następny produkt do włosów! Eleven Australia Miracle Hair Spray Treatment - czyli kuracja do włosów w sprayu! Dodaje włosom blasku, wygładza je i sprawia, że stają się jedwabiście miękkie. Cena to 79,90 zł za 125 ml.

11. OLEJEK DO CIAŁA, LINIA KOKOSOWA PAT&RUB BY KINGA RUSIN to nowoczesny kosmetyk, do pielęgnacji skóry całego ciała. Stanowi kompozycję aż pięciu olejków będących źródłem witamin, mikroelementów i lipidów biozgodnych z lipidami skóry – w tym wygładzającego i relaksującego olejku kokosowego. To połączenie specjalnie dobranych komponentów ma właściwości nawilżające, ujędrniające i relaksujące. Dzięki nim twoja skóra będzie aksamitna, a ty będziesz odprężona. Idealny do pielęgnacji i masażu. Cena: 75 zł/ 125 ml

12. YASUMI, nawilżający krem o lekkiej konsystencji zwiększa jędrność i elastyczność skóry, dając efekt liftingu! Ekstrakt z ogórka łagodzi, odświeża i tonizuje skórę. Krem YASUMI Liquid Dream Hyaluron doskonale się wchłania, zapewniając długotrwałe nawilżenie. Przynosi ulgę i przywraca komfort suchej i odwodnionej skórze. Cena to 149 złotych.

13. Barwy Harmonii, peeling cukrowy DETOX to nasza kolejna perełka! Ma w sobie ekstrakty z bambusa i trzciny cukrowej skutecznie oczyszcza - chroni skórę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Dzięki kompozycji oleju kokosowego, masła Shea, oleju bawełnianego i słonecznikowego twoja skóra dostanie potężną dawkę witamin A, E i antyoksydantów. Polecamy! Cena to 26,99 zł za 250 ml

14. A na koniec prawdziwa perełka od Alterny - wegańska linia do włosów - My Hair My Canvas z botanicznym kawiorem. My polecamy szampon ME TIME do codziennego stosowania. Cena to 134,90 zł za 251 ml.