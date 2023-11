Niedawno w mediach wybuchła prawdziwa afera. Wszystko za sprawą bardzo szczerego wywiadu, którego udzieliła Weronika Rosati. Aktorka w rozmowie z Magdaleną Środą dla Wysokich Obcasów wyznała, że jej były partner, Robert Śmigielski, miał znęcać się nad nią psychicznie i fizycznie. Według niej mężczyzna podnosił na nią rękę nawet wtedy, gdy była w zaawansowanej ciąży. Były partner gwiazdy postanowił przerwać milczenie i opublikował właśnie na łamach jednego z portali oficjalne oświadczenie.

Weronika Rosati zaskoczyła wszystkich swoją decyzją o odejściu od partnera. Oboje wyglądali bowiem na zakochanych. Według aktorki prawda wyglądała nieco inaczej. Gwiazda "M jak miłość" na łamach "Wysokich Obcasów" oznajmiła, że przez długie miesiące była ofiarą przemocy domowej.

Były partner Weroniki Rosati początkowo nie chciał szczegółowo komentować tej afery. W końcu jednak przerwał milczenie. Ojciec Elizabeth wydał oświadczenie, którego treść została opublikowana na łamach serwisu WP Kobieta. Były partner Weroniki Rosati podważa w nim wersję aktorki. Według niego w ich domu nie dochodziło do przemocy.

- Chcę z całą mocą zaprzeczyć doniesieniom mojej byłej partnerki dotyczącym stosowania przemocy fizycznej. Nie uderzyłem Weroniki, ani kiedy była w ciąży, ani po porodzie, czy też tym bardziej, kiedy trzymała na rękach Elę. Często dochodziło między nami do kłótni, w trakcie których z obu stron padało wiele gorzkich, mocnych słów. Nasz związek miał wysoką temperaturę. Równie nieprawdziwe są zarzuty dotyczące przemocy ekonomicznej. Dysponowaliśmy wspólnym kontem, zasilanym wyłącznie z moich przychodów - czytamy w wydanym przez Śmigielskiego oświadczeniu dla portalu WP Kobieta.

Były partner Weroniki Rosati zaznaczył także, że od początku wiedziała o jego sytuacji rodzinnej. Choć - według niego - początkowo akceptowała jego dzieci z poprzednich związków, w pewnym momencie zaczęło jej to przeszkadzać. Podobno aktorka nie pochwalała tego, że jej partner jest tak mocno zaangażowany w wychowanie przyrodniego rodzeństwa Eli.

- Często w tle pojawiała się również niechęć do dalszego finansowania moich bliskich z poprzednich związków. Co oczywiste, w tej kwestii nie zamierzałem jednak ustąpić, co często było powodem kłótni między mną a Weroniką - twierdzi Robert Śmigielski.