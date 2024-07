W ostatnim odcinku "Project Runway" aspirujący projektanci otrzymali dość nietypowe zadanie - na imprezie na której zjawili się celebryci i dziennikarze musieli przekonać jak największą grupę ludzi do polubienia ich projektu. Najtrudniejszy w rozmowach okazał się Michał Piróg, który jedną z uczestniczek nazwał nawet "ściemniarą". Przypomnijmy: Projektanci starli się z celebrytami. Kto przegrał walkę?

Program, który cieszy się sporą sympatią widzów i zbiera pozytywne opinie, nie wszystkim jednak przypadł go gustu. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych blogerek w Polsce - Macademian Girl na swoim profilu skrytykowała poczynania jurorów jak również to, co wydarzyło si w niedzielnym odcinku wspomnianego show. Najbardziej przeraził ją brak profesjonalizmu, konkretów i to, że spośród pięciu osób, tylko dwie miały cokolwiek do powiedzenia - tutaj wskazała na Anję Rubik i Mariusza Przybylskiego.



Dzisiejszy PR, czyli GDZIE KUCHAREK SZEŚĆ, TAM NIE MA CO JEŚĆ. Umęczył mnie ten pięciogłos jurorski, w którym może z 2-3 osoby miał coś do powiedzenia, a rozmowa głównie oscylowała wokół mniej lub bardziej chamskich personalnych wycieczek. Schzofrenia, kosmita i kloszard, a jeszcze gdzie indziej ściemniara (i to nie taka z piosenki Lemon). Dobrze, że Anja z Mariuszem przynajmniej próbowali skupić się na konkretach... Gosh, nigdy więcej takiego kolegialnego bełkotu [*] - napisała.



Mieliście podobne odczucia oglądając niedzielny odcinek?

