Oscarowa gala to nie wszystko! Co roku, po wręczeniu nagród gwiazdy przenoszą się na ekskluzywne imprezy zamknięte. Dwie najsłynniejsze z nich to ta organizowana przez samego Eltona Johna, a druga przez magazyn Vanity Fair.

Na evencie Vanity Fair Oscar Party zjawił się tłum gwiazd, które w dużej mierze zdążyły się po wielkiej gali przebrać w kolejne wspaniałe kreacje. Tym razem wybraliśmy kilka aktorek, które postawiły na długie czarne suknie. Niby wybór banalny, ale nam tego typu stylizacje nigdy się nie znudzą.

Zoe Saldana wybrała sukienkę projektu Marios Schwab z ich jesiennej kolekcji, wysadzaną kryształami Swarovskiego, którą uzupełniła biżuterią Pomellato.

Na czerń postawiła również Olivia Wilde, którą tym razem mogliśmy podziwiać w sukni Gucci.

W kolorze czarnym pięknie wyglądały również Elizabeth Olsen (suknia Christiana Diora) i Emma Stone (suknia Chanel).

W czerni zjawiła się również niespełna 80-letnia Joan Collins oraz gwiazda polskiego pochodzenia Mia Wasikowska (suknia Antonio Berardiego).

Której w czerni najbardziej do twarzy?

