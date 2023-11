Najgorętsze nazwisko tego sezonu? Zdecydowanie Meghan Markle! Idealna cera, zero świecenia się skóry na twarzy, delikatny podkład wodny, który nie przykrył jej piegów. Jak to osiągnąć?

Razem z marką Oriflame śledzimy najważniejsze trendy sezonu. Z tej okazji powstał cykl specjalnych spotkań wideo "Beauty Inspiracje". Spotykamy się z ekspertami Oriflame i opowiadamy o tym, co jest na czasie. Gościem pierwszego odcinka jest make up artist Anna Orłowska. Słynna wizażystka zdradziła nam, jak zrobić letni makijaż, który będzie się trzymał całą noc. Bo przecież lato to sezon festiwali, wesel i... szalonych party! Zobaczcie nasze wideo!

A więcej porad ekspertów Oriflame i topowe kosmetyki marki z nowego katalogu znajdziesz w naszej sekcji "Piękna tak jak chcę".