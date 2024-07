1 z 13

Za nami pierwszy dzień festiwalu Orange Warsaw Festiwal, który w tym odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jest to jedno z największych wydarzeń muzycznych w naszym kraju, które co roku gromadzi gwiazdy z całego świata. Tegoroczna edycja mimo kilku problemów i rezygnacji niektórych gwiazd, wystartowała wczoraj i potrwa aż do niedzieli. Przypomnijmy: Rita Ora nie przyjedzie do Polski. Kto ją zastąpi?

Na scenie zaprezentowali się m.in. Lily Allen, Snoop Doog i Kings of Leon - ich występy porwały publiczność, która wprost oszalała na widok swoich idoli. Jedynie miłośnicy zespołu The Pretty Reckless mogli się poczuć rozczarowani, bowiem w ostatniej chwili odwołano ich koncert. Występy zagranicznych wykonawców śledzili m.in. Kasia Kowalska i Dawid Woliński.