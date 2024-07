Honorata "Honey" Skarbek po raz kolejny zachwyciła nas swoim wyglądem. Gwiazdka pojawiła się na tegorocznym festiwalu muzycznym w Opolu. Podczas jednego z wieczorów Honey założyła kombinezon w kolorze koralowym.

Prosty kombinezon, w modnym wiosennym kolorze wyglądał na niej szałowo. Dowiedziałyśmy się, że kombinezon pochodzi z wiosenno-letniej kolekcji ZARA i kosztuje 199 złotych.

Honorata "Honey" Skarbek, swój look uzupełniła prostymi sandałkami na obcasie w kolorze nude (bardzo podobne można znaleźć w Zarze TRF za ok. 99 złotych). Do tego szminka pod kolor kombinezonu i szalowy manicure. Metaliczne, długie paznokcie nadały stylizacji odrobiny ekstrawagancji, którą uwielbiamy.

Po prostu kochamy ten prosty, klasyczny, ale na czasie look.

