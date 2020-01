Wspaniała wiadomość dla fanów Mai Kapłon! Chodzi o operację za 5 milionów złotych

Maja Kapłon przekazała swoim fanom wspaniałą wiadomość! Okazuje się, że szpital w USA wycenił koszty operacji, na którą już od kilku miesięcy internauci zbierali pieniądze. Uczestniczka ósmej edycji "The Voice of Poland" nagrała krótkie i bardzo wzruszające nagranie, na którym przyznała, że udało się zebrać wystarczającą sumę na jej operację! W długim wpisie na Facebooku zdradziła, że koszty jej leczenia spadły o połowę. Musicie zobaczyć, co dokładnie napisała Maja Kapłon. Na taką wiadomość czekali wszyscy!

Maja Kapłon przejdzie operację w USA

Maja Kapłon od dziecka ma poważne problemy z kręgosłupem. Niestety, jakiś czas temu okazało się, że stan wokalistki gwałtownie się pogorszył - stalowy pręt, który podtrzymywał jej kręgosłup, pękł. Pomóc może jej jedynie specjalna operacja w USA. Niestety, koszt takiego zabiegu wyceniono na 5 mln złotych. Maja Kapłon poprosiła o wsparcie swoich fanów. Ostatnio artystka przyznała, że lekarze wyznaczyli już datę operacji, która ma się odbyć 14 lutego. Niestety, w chwili kiedy finalistka "The Voice of Poland" przekazywała wiadomość o operacji, wiadomo było, że wciąż nie udało się zebrać całej kwoty czyli 5 mln złotych.

Teraz Maja Kapłon przekazała cudowną wiadomość! Okazuje się, że szpital przekazał jej nową wycenę operacji której koszt... został obniżony o połowę!

KOCHANI, SZPITAL WYCENIŁ OPERACJĘ! Kwota spadła o połowę! Nie mam słów! To wszystko dzięki Wam! Uwierzyliście we mnie, daliście mi swoje serca na dłoni! Naprawdę kocham ludzi, nie wiem jeszcze co się dzieje... 😭😭😭😭😭😭

Lekarz oraz szpital po długotrwałej analizie dokumentów, RTG, TM oraz 96 stronnej historii mojej choroby, stworzyli wstępny plan operacji. W oparciu o niego dostałam właśnie tę wycenę. Wiem też, że dojdą do tego wszelkie koszta po operacji typu ~ konsultacje na miejscu ~ badania ~ rehabilitacja po. Dojdą też koszta na miejscu ~ kwatera i wyżywienie ~ loty. Dlatego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to co już jest wystarczy, choć mam taką nadzieję! Kochani ale najważniejsze, że jest NA OPERACJĘ I OPIEKĘ SZPITALNĄ I MOGĘ JUŻ TAM LECIEĆ! Modlę się teraz, aby wszystko się udało, wierzę, że tak będzie‼️‼️‼️‼️‼️‼️- Maja Kapłon poinformowała na Facebooku.

Według informacji opublikowanej na stronie siepomaga.pl internauci zebrali już dokładnie 2 894 677,72 zł! Maja Kapłon w swoim najnowszym wpisie na Facebooku podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że wkrótce będzie mogła przejść operację kręgosłupa. Okazuje się, że wśród osób, które pomogły Mai jest tata jednej z uczestniczek najnowszej edycji "The Voice Kids"!

Dziękuje tacie Natalii Kawalec (Natalia jest uczestniczką tej edycji The Voice Kids TVP - Rafał Kawalec to człowiek, który osobiście pojechał prosić Lenkę o operację dla mnie i wycenę. Voice pomaga Voice, a Natalce życzę zwycięstwa i wielkiej kariery, bo ma wielkie serce, a jej rodzina stała się moją rodziną! ❤️

Co do rodziny - muszę wspomnieć jeszcze, że gdyby nie masa osób zaangażowanych w zbiórkę, których nie jestem w stanie zliczyć - to by się nie udało! Joanna Cieśniewska, wraz z ekipą prowadzącą licytacje, FP Ratujemy Maję Kapłon, moja Gmina Teresin, jak i gminy z całej polski, organizatorzy wszystkich koncertów, kiermaszów, zbiórek, artyści występujący na wszelkich koncertach przez ostatnie miesiące, ludzie, którzy mnie odwiedzali, pisali i wspierali nie tylko wpłatami, ale i pięknymi słowami. DZIĘKUJE BOGU, ŻE SŁUCHAŁ MOICH MODLITW, KIEDY PROSIŁAM O SIŁĘ I UŚMIECH, naprawdę mnie słuchał👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 - napisała Maja.

Zobaczcie cały wpis i nagranie opublikowane przez Maję Kapłon!

