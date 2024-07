W Los Angeles w hotelu Beverly Hilton odbyła się impreza Vanity Fair Party inaugurująca słynny filmowy festiwal Tribeca Film Festival 2012. Na przyjęciu zjawiły się wielkie osobistości zarówno hollywoodzkiego światka filmowego, ale też muzyki i finansjery.

Wśród gości dostrzegliśmy młodą Dakotę Fanning. Aktorka, która słynie z dobrych stylizacji i kreacji od największych projektantów, miała na sobie sukienkę Lanvin z kolekcji Pre-Fall 2012. Krótką kreację uzupełniła dodatkami w kolorze jasnego brązu oraz złotą przepaską. To właśnie na nią zwróciliśmy szczególną uwagę. Opaska przywołuje na myśl antyczne ozdoby do włosów, jednak nie jesteśmy do końca przekonani, czy do tej stylizacji był to odpowiedni wybór.

Odpowiedzcie w naszej sodzie, czy uważacie, że tego typu ozdoba we włosach to HIT czy KIT?