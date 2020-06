Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała zaskakujące zdjęcie Łukasza. Pokazała, jak maluje swojego męża!

Oliwia z ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie zaskakujące zdjęcie i zabawny film z udziałem swojego męża. Okazuje się bowiem, że Oliwia postanowiła... pomalować Łukasza! Uczestniczka hitu TVN7 zdradziła, że w przyszłości chciałaby zawodowo zająć się wizażem, jednak zanim to się stanie musi trochę potrenować. Co zrobiła, kiedy nie mogła znaleźć idealnej modelki? Wymalowała swojego męża! Efekt? Musicie zobaczyć to sami!

Łukasz ze "Ślubu od pierszego wejrzenia w pełnym makijażu"

Oliwia i Łukasz wzięli udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para od samego początku nie ukrywała, że jest sobą zachwycona. Między uczestnikami programu szybko zaiskrzyło i chyba wszyscy fani mieli nadzieję, że ich związek przetrwa próbę czasu. W finale "ŚOPW" Oliwia i Łukasz potwierdzili, że chcą być razem, a po emisji ostatniego odcinka show okazało się, że zakochani zostaną rodzicami- zaledwie kilka dni temu Oliwia urodziła ich syna. Dziś Oliwia i Łukasz coraz chętniej publikują w sieci wspólne zdjęcia- ostatnio Łukasz pokazywał swoim fanom, jak w czasie ciąży swojej żony, mówił do brzuszka. Teraz z kolei zdjęcie i nagranie z mężem pokazała Oliwia, która postanowiła pochwalić się, jak na Łukaszu uczu się trudnej sztuki malowania.

W zasadzie to był mój pierwszy prawdziwy model, kiedy stwierdziłam, że chciałabym kiedyś malować „na poważnie”. Własna powieka już nie wystarczy, nie ma kasy na porządny kurs, a chciałoby się zobaczyć jak to jest, gdy się kogoś maluje. Ciężko z początku o osobę, która na makijażu grzecznie wysiedzi te wielogodzinne próby.

Wtedy proponuję dorwać jakiegoś chłopa z bliskiego otoczenia, dać dużo alkoholu lub w łagodniejszej wersji środki nasenne 😄

Na szczęście mój mąż zgodził się z dobroci serca... No dobra, nie będę czarować, że poszło tak łatwo 😈😹- napisała na Instagramie.

Jak zareagowali internauci? Są zachwyceni parą ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

- Jak on daje Ci się pomalować i jeszcze pozwala to wrzucić w internety to to musi być prawdziwa milosc 🤭❤️

- Fajne z was małżeństwo, dobrze was dobrali 👍😀😊

- No poprostu ideał 😂 to jest miłość 😍💕

- Te brwi ! 😆👌👌cudni jesteście , kibicowałam Wam od samego początku 🥰🥰🥰❤️❤️❤️Dużo szczęścia Wam życzę 🤗😘- komentują fani.

Zobaczcie sami, jak Oliwia pomalowała Łukasza!

Zobacz także: Tak wygląda Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sześć dni po porodzie. Piękna!

Oliwia pokazała, jak maluje swojego męża (żeby zobaczyć nagranie kliknij na strzałkę na zdjęciu po prawej stronie)