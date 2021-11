Oliwia Bieniuk zaskoczyła fanów wyznaniem o chłopaku! 

Oliwia Bieniuk zasypana pytaniami odnośnie tego, jak o siebie dba, opublikowała wideo, które rozwiewa wszelkie wątpliwości. Ponadprzeciętna uroda nastolatki to nie tylko efekt dobrych genów ale również ciężkiej pracy. Ćwiczenia, które wykonuje córka Jarosława Bieniuka i Ani Przybylskiej są imponujące i niebezpieczne! Sami spójrzcie. Zobacz także: Oliwia Bieniuk zastąpi Annę Przybylską? "Zawojuje show-biznes. Oby tylko miała dobrych doradców" Tajniki idealnej sylwetki Oliwii Bieniuk Oliwia Bieniuk pięknieje z roku na rok i dorasta na oczach całej Polski, szczególnie teraz, kiedy staje się coraz aktywniejsza w mediach społecznościowych. Na samym Instagramie zgromadziła już ponad 140 tysięcy obserwujących. Czy pójdzie w ślady mamy? Oliwia już nie raz mówiła, że interesuje ją aktorstwo oraz modeling. W ostatnim czasie, w tym drugim radzi sobie coraz lepiej i coraz śmielej publikuje nowe zdjęcia z profesjonalnych sesji zdjęciowych. Fani podziwiają nie tylko jej urodę ale również idealną sylwetkę. Córka Jarosława Bieniuka coraz częściej odpowiada również na pytania zaciekawionych fanów. Teraz postanowiła zdradzić, jak dba o swoją sylwetkę. - Co robisz, że masz taką figurę? -Trenuję - odpowiedziała krótko Okazuje się, że Oliwia jest bardzo wysportowana i trenuje akrobatykę sportową. Jej siła i zwinność robią wrażenie! Nastolatka opublikowała w sieci filmik z jednego z treningów, który zobrazował jej umiejętności. Takie figury, i to jeszcze w powietrzu?! My jesteśmy pod wrażeniem, nie tylko tego, co widać na nagraniu, ale przede wszystkim samodyscypliny, która pozwoliła jej osiągnąć takie efekty! Wow! Zobacz także: Oliwia Bieniuk zajmie w show-biznesie miejsce Anny...