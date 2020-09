Oliwia Bieniuk w sukience z Sinsay za 70 złotych. To najmodniejszy model na jesień 2020

Oliwia Bieniuk wyrasta na jedną z młodszych ikon mody w Polsce. Córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej ma nieprzeciętną urodę, co sprawia że coraz więcej modowych marek chce z nią współpracować podczas sesji zdjęciowych. Oliwia ostatnim razem pojawiła się na otwarciu nowego sklepu marki Sinsay i zaprezentowała się w sukience, na punkcie której oszalały wszystkie jej fanki - my oczywiście również! Oliwia Bieniuk wybrała beżową sukienkę mini ze sztucznej skóry (Sinsay, 79,99 zł), do której dobrała czarne botki z perłami od DeeZee (139,99 zł) oraz torebkę z imitacji krokodylej skóry, również marki Sinsay (49,99 zł). Oliwia udowodniła swoim lookiem, że nie trzeba wydawać fortuny, by wyglądać modnie i drogo!

Sukienka ze sztucznej skóry - to największy hit Sinsay na jesień 2020

Oliwia Bieniuk zaprezentowała się w pięknej beżowej sukience ze sztucznej skóry. Długość mini w połączeniu z podkreśloną talią za pomocą paska w tym samym kolorze dały efekt wow! I to za nieduże pieniądze.

EastNews

Sukienka mini z kopertowym dekoltem w kolorze beżu to totalny hit! Kosztuje 79,99 zł i jest nadal dostępna w sklepach Sinsay.

EastNews/Mat. pras.

Skórzane sukienki wyglądają rewelacyjnie w połączeniu z ciężkimi botkami lub nawet z ugly sneakers. Jeśli chcesz, by sukienka wyglądała bardziej elegancko, postaw na szpilki.