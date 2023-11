Open'er Festival co rok przyciąga tłumy gwiazd, celebrytów, blogerów i influencerów. W tym roku na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć m.in. Julii Wieniawy z Baronem, Natalii Siwiec i Oliwii Bieniuk. Ta ostatnia zazwyczaj bawiła się w towarzystwie swojego taty Jarosława, ale tym razem można było ją podziwiać u boku sławnych znajomych! Julia Wieniawa pokazała nagrania z jachtu, na których widać było jej ukochanego, Natalię Siwiec i Oliwię Bieniuk. Zobacz poniżej, jak bawiły się gwiazdy!

Oliwia Bieniuk bawiła się z gwiazdami

O ile do tej pory nie było żadną tajemnicą, że Oliwia Bieniuk zna Natalią Siwiec, która jest przyjaciółką jej taty i razem wielokrotnie spędzali wakacje, o tyle do tej pory nikt nie wiedział, że 15-latka zna Julię Wieniawę i Barona. Okazuje się jednak, że razem z nimi doskonale bawiła się w czasie wolnym od koncertów. Wszyscy razem wybrali się w rejs jachtem, co Julia Wieniawa uwieczniła na nagraniach na Instastories. Oliwia Bieniuk w trakcie wyprawy przytulała się do Natalii Siwiec i razem z nią siedziała pod kocem. Widać, że wszystkim dopisywały doskonałe nastroje.

Spodziewaliście się, że Oliwia Bieniuk ma takich przyjaciół?

Oliwa Bieniuk świetnie bawiła się w towarzystwie gwiazd

Instagram

Baron wystąpił w roli kapitana statku

Instagram

Oliwia Bieniuk świetnie bawiła się na Openerze

Instagram