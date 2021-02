Oliwia Bieniuk zdecydowanie dąży do spełniania swoich największych marzeń. Nie od dziś wiadomo, że marzy jej się kariera w świecie modelingu. Co prawda nastolatka ma już na swoim koncie kilka poważnych współprac z dużymi markami, jednak do tej pory na pierwszym miejscu stawiała szkołę. Córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej w zeszłym roku świętowała już swoje 18. urodziny, a wkraczając w dorosłość coraz śmielej osiąga wymarzone przez siebie cele. Właśnie pokazała efekty kolejnej sesji, a materiał z planu, który pojawił się w sieci jest dość odważny. Oliwia Bieniuk pozuje w rozpiętej marynarce, a biust zasłania jedynie dłonią.

Oliwia Bieniuk w odważnej sesji

Oliwia Bieniuk wyrosła na na jedną z najpopularniejszych nastolatek w kraju. Aktualnie na samym Instagramie śledzi ją ponad 195 tysięcy osób. Córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej jest bardzo aktywna w mediach i dużo osobie opowiada. Pasje, którym poświęca swój wolny czas są imponujące. Nastolatka od lat trenuje gimnastykę ale interesuje się również modelingiem. Jarosław Bieniuk nigdy nie zabraniał córce dążenia do spełnienia marzeń, ale kilka lat temu w jednym z wywiadów powiedział, że Oliwia na razie musi skupić się na szkole.

Lata mijały, a marzenia Oliwii o karierze w modelingu nie odeszły w niepamięć. Nastolatka bierze udział w coraz większej liczbie sesji, a ich efekty pokazuje na Instagramie. Niedawno pochwaliła się pierwszą odważną sesją, podczas której zapozowała bez stanika. Internauci byli wówczas nieco zdziwieni tym, co zobaczyli:

Super jesteś, ale czy nie za szybko?

Oliwia odpowiedziała na ten komentarz, tłumacząc że nie przekracza żadnych granic:

Ale tutaj prawie nic nie widać ,przecież nie pokazuje ostentacyjnie piersi

Do sieci trafiły właśnie kolejne materiały zza kulis sesji Oliwii. Tym razem nastolatka również odważnie pozuje w rozpiętej marynarce a piersi zasłania jedynie ręką.

Oliwia Bieniuk pokazała materiał zza kulis swojej nowej sesji zdjeciowej z fotografką Martyną Milczarek. Już chwilę wcześniej jej odważne zdjecia wywołały kontrowersje. Internauci przesadzają?

Kilka dni temu Oliwia Bieniuk opublikowała w sieci takie zdjęcia.