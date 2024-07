Za nami finał II edycji programu "Top Model. Zostań modelką". W transmitowanym na żywo show telewidzowie zdecydowali, że na tytuł najpiękniejszej zasługuje Olga Kaczyńska. Zwyciężczyni pojawi się na okładce grudniowego numeru "Glamour" (22 grudnia w kioskach) oraz podpisała kontrakt z nowojorską agencją modelek Next.



W finale wystąpiły trzy uczestniczki: Olga, Ania i Michalina. jako pierwsza odpadła Michalina Manios. Dziewczyny prezentowały się w kreacjach: Dawida Wolińskiego, Agnieszki Maciejak, Bohoboco i duetu paprocki&brzozowski.

Co ciekawe, wśród jurorów znalazła się Anja Rubik, która niedawno mówiła, że nie przyjedzie na finał show ze względu na zobowiązania zawodowe. Tymczasem topmodelka prosto po pokazie Karla Lagerfelda w Paryżu udała się do Warszawy.



Zgadzacie się z werdyktem publiczności?



