Olga Kalicka niedawno po raz pierwszy została mamą. W połowie stycznia na świecie pojawił się jej synek. Aktorka początkowo nie chciała zdradzić imienia, jakie wybrała dla niego wraz ze swoim partnerem. Jednak niedawno zmieniła zdanie. Olga Kalicka wyjawiła na Instagramie, że chłopiec ma na imię Aleksy. Szczęśliwa gwiazda świetnie odnalazła się w roli mamy. Wystarczy spojrzeć na jej najnowsze zdjęcia!

Reklama

Olga Kalicka na spacerze z synem

Olga Kalicka wycofała się nieco z show-biznesu, aby skupić się przede wszystkim na swojej rodzinie. Widać, że sprawia jej to ogromną przyjemność. Na jej Instagramie niemal codziennie pojawia się nowe zdjęcie, na którym Olga Kalicka pozuje z Aleksym. Ostatnio aktorka pokazała nawet, jak karmi synka, co nie spodobało niektórym internautom.

Olga Kalicka korzysta z pierwszym promieni wiosennego słońca i każdą wolną chwilę spędza na świeżym powietrzu. Czasami w spacerach towarzyszy jej przyjaciółka. Panie przemierzają wspólnie parkowe alejki. Olga Kalicka dba o to, aby jej synek czuł się komfortowo. Co jakiś czas zagląda do wózka i sprawdza, czy Aleksemu nie jest za zimno. Na uwagę zasługuje także sam "pojazd", który dla swojej pociechy wybrała aktorka. Okazuje się, że ten wózek kosztuje ponad 5500 zł! Olga Kalicka naprawdę nie oszczędza na szczęściu swojego synka.

Aktorka świetnie sprawdza się w roli mamy

Nie ma nic lepszego niż wiosenny spacer z mamą!

Reklama

Zobacz także: Olga Kalicka po raz pierwszy na scenie po porodzie! Jak zaprezentowała się na historycznym koncercie?