Olga Frycz niedawno ogłosiła na Facebooku, że odchodzi z M jak Miłość (Gwiazda "M jak miłość" odchodzi z serialu! Zdradza powody: "To był dziwny czas... Niemniej jednak nie żałuję”), ale nie próżnuje! ;) Aktorka ma zapewne sporo czasu, który poświęca na to, co każda kobieta lubi najbardziej - zakupy!

Olga Frycz uwielbia lumpeksy!

Olga Frycz znana jest ze swojego zamiłowania do lumpeksów. Znajduje tam prawdziwe perełki za grosze. Tym razem na Instagramie pokazała swój najnowszy zakup - szarą bluzę z kapturem znanej marki Fruit of the Loom za jedyne 70 groszy! Nie da się ukryć, że robiąc zakupy w takich miejscach, aktorka może sporo zaoszczędzić po odejściu z „M jak Miłość”. ;)

Olga Frycz pochwaliła się nowym zakupem :)

Olga Frycz odeszła z "M jak Miłość"

