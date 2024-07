Styl Olgi Bołądź zwraca uwagę. Zachwyca prostotą. Jego połączenie z naturalną urodą aktorki stanowi wybuchową mieszankę. Wiele osób zastanawia, gdzie znana z serialu „Hotel 52“ Bołądź kupuje swoją garderobę. Tymczasem aktorka przyznała właśnie, że jest najzwyczajniej w świecie mistrzynią okazji. Uwielbia wyszukiwać rzeczy, za które nie musi płacić fortuny.

- Jestem mistrzem wszelkiego typu okazji i niskich cen za świetne rzeczy. Ktoś mnie czasem pyta: "Skąd to masz?", a ja odpowiadam z satysfakcją: "Nie pytaj, skąd to mam, zapytaj, za ile to kupiłam" – mówi Olga w dzienniku „Super Express“.

Choć aktorka uwielbia przebieranki, a jej zawód daje jej ku temy ogromne możliwości, na co dzień stawia jednak na wygodę i prostotę. I tak trzymać.

